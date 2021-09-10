Общество 10.09.2021 11:36
0
10.09.2021 11:36
Члены нового состава Общественной палаты Волгоградской области сегодня на первом заседании избрали старого-нового председателя. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", проинформировал в своем Телеграм-канале член ОП региона Вячеслав Черепахин. По его словам, председателем Общественной палаты Волгоградской области 7-го созыва стала Татьяна Гензе, которая в прошлом созыве руководила этим консультативно-совещательным органом. "Неожиданностей не произошло, этот созыв явно является идейным продолжением прошлого. Хотя состав значительно обновился - из 30 членов 13 новеньких", - написал Черепахин в Телеграмм (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).
Заместителем председателя ОП Волгоградской области стали 63-летняя заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок и 71-летний почетный строитель РФ Лев Алферов. Также избраны председатели 11 комиссий Общественной палаты региона.
Реклама
В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулигана10.09.2021 16:37
Общество 10.09.2021 16:37
В Волгоградской области 28 классов перевели на дистанционку из-за коронавируса10.09.2021 15:23
Общество 10.09.2021 15:23
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области получит 50 тысяч рублей за заслуги10.09.2021 14:36
Общество 10.09.2021 14:36
Генералы ФСБ и МВД встретились на соревнованиях в Волгограде10.09.2021 13:37
Общество 10.09.2021 13:37
В Волгограде появятся новые остановки по требованию10.09.2021 11:41
Общество 10.09.2021 11:41
В Волгограде сегодня почтят память погибшего министра МЧС10.09.2021 08:38
Общество 10.09.2021 08:38
Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификации09.09.2021 19:07
Общество 09.09.2021 19:07
Волгоградские морги закупили 16 весов для взвешивания трупов09.09.2021 17:51
Общество 09.09.2021 17:51
Фонтан забил в подъезде многоквартирного дома в Волгограде09.09.2021 14:08
Общество 09.09.2021 14:08
На миллион рублей оштрафованы детские лагеря в Волгоградской области за ковидные нарушения09.09.2021 13:47
Общество 09.09.2021 13:47
Проблемы с «Молоком»: брошенный магазин не дает покоя жильцам пятиэтажки в Волгограде09.09.2021 11:20
Общество 09.09.2021 11:20
Первая модельная библиотека Волжского готова к открытию09.09.2021 09:40
Общество 09.09.2021 09:40
В Волгоградской области солярка подешевела на 3 копейки09.09.2021 08:10
Общество 09.09.2021 08:10
Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентов08.09.2021 20:15
Общество 08.09.2021 20:15
«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи Волжского08.09.2021 19:13
Общество 08.09.2021 19:13
Реклама