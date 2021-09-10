Общество

В Волгограде появятся новые остановки по требованию

Общество 10.09.2021 11:41
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10.09.2021 11:41


В перечень остановок общественного транспорта Волгограда внесены изменения. На востребованных городских маршрутах в Дзержинском и Ворошиловском  районах появились два новых остановочных пункта, еще один получит новое наименование, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В Дзержинском районе введена в эксплуатацию новая остановка на проспекте им. Маршала Жукова вблизи примыкания к нему ул. Енотаевской. Обустройство посадочной площадки было проведено по инициативе дирекции расположенного рядом оздоровительного центра и по согласованию с муниципалитетом. Остановка, получившая название «Центр «Здоровая спина», расположена только в одном направлении – в сторону Самарского разъезда. Троллейбусы и маршрутные такси здесь будут останавливаться по требованию.
В Ворошиловском районе на ул. Неждановой образована остановка «Новая Садовая». С предложением обустроить между остановочными пунктами «Пятый участок ВПЭЛС» и «Новое кладбище» еще одну остановку в муниципалитет обратились жители частного сектора и владельцы дачных участков в расположенном недалеко садоводческом обществе. Автобусы и маршрутные такси также будут останавливаться здесь по требованию.
В адрес транспортных предприятий департаментом городского хозяйства администрации Волгограда направлено соответствующие извещения для внесения изменений в схемы движения по маршрутам. Пользоваться новыми остановками волгоградцы смогут уже со следующей недели.
Кроме того, изменено наименование конечного остановочного пункта маршрута №83А в районе примыкания ул. Довженко и ул. Моцарта в Красноармейском районе. В целях улучшения ориентирования пассажиров остановка теперь будет носить название «Улица Моцарта» вместо утратившего актуальность наименования «Автоцентр «Москвич».
Напомним, ранее в Дзержинском районе вблизи кольцевой развязки на улице им. Землячки для удобства волгоградцев был оборудован павильоном новый остановочный пункт - он расположен рядом со спорткомплексом «Профессионал». Также по запросам волгоградцев муниципалитет организовал новую остановку «Технологический колледж» в районе пересечения пр. Жукова и ул. К. Либкнехта.
Были актуализированы наименования остановок общественного транспорта «Колледж бизнеса» и «Молодежный центр «Россия». Остановочный пункт «Колледж бизнеса», расположенный на улице Качинцев, переименован в «Академический колледж». Остановка «Молодежный центр «Россия», расположенная на улице 51-й Гвардейский Дивизии, стала называться «Культурно-досуговый центр».  В заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы», а в Советском районе стало более удобным и безопасным расположение остановки «Ул. Автомобилистов» недалеко от перекрестка пр.Университетский и улицы Автомобилистов. 

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