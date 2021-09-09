Общество

Фонтан забил в подъезде многоквартирного дома в Волгограде

Общество 09.09.2021 14:08
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09.09.2021 14:08




Многострадальные жители поселка Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня столкнулись с очередной коммунальной бедой. На этот раз из трубы в подъезде многоквартирного дома №7 по улице Мелиораторов забил фонтан воды. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома, с 11 часов они пытаются вызвать аварийную службу для починки коммуникаций, но все безрезультатно. А тем временем, вода хлещет из трубы и стекает под фундамент.
«В управляющей компании МЭК-1 нам сказали, что сварщик будет только завтра. Что нам теперь делать? За это время наш дом может рухнуть», - возмущаются люди. Корреспондент «Высоты 102» тоже пытался дозвониться до управляющей компании, но их телефон не работал. 
Напомним, что о многочисленных коммунальных проблемах жителей поселка Водстрой информагентство ранее сообщало. Здесь горожане страдают от хронического отсутствия воды и других благ цивилизации. Так, в домах №2, 10, 12 и 7 по ул. Мелиораторов и в домах №33 и 35 по ул. Костюченко в поселке Водстрой Тракторозаводского района уже много лет не было никакого ремонта - подвалы забиты мусором, а протекающие крыши и трубы источают зловония на весь двор. 


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