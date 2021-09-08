Общество

Тело погибшего в Египте волгоградского боксера привезут на родину

Общество 08.09.2021 08:13
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08.09.2021 08:13


Необходимая сумма для перевозки тела погибшего в Египте волгоградского боксера собрана. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на родственников Семена Кандыбы. Услуги посмертной репатриации обойдутся минимум в 200 тысяч рублей. Хоронить молодого человека будут в Новоаннинском районе, на его родине. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о трагедии, которая произошла на курорте в Хургаде. Семен Кандыба, финалист первенства Волгоградской области по боксу и неоднократный победитель соревнований, отдыхал в Египте вместе со своей девушкой. 25-летний мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа отеля. В последнее время молодой человек жил в Москве. На доставку тела в России понадобились немалые деньги, был объявлен сбор помощи.

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