В Египте погиб боксер из Волгоградской области





Неоднократный победитель и финалист соревнований по боксу 25-летний Семен Кандыба, уроженец Волгоградской области, погиб в Египте в результате несчастного случая. В районной детско-юношеской спортивной школе рассказали ИА "Высота 102", что он пришел еще ребенком заниматься боксом. Отличался скромностью, настойчивым характером, был очень жизнерадостным и имел много друзей. По словам знакомых Семена, молодой человек погиб в результате падения с высоты. В Египте он отдыхал со своей девушкой.

Сегодня родственники погибшего оказались в сложной ситуации – чтобы доставить тело из чужой страны в Москву, нужны очень большие деньги. Номер карты Сбербанка для тех, кто захочет оказать помощь родственникам погибшего: 4276160914201620 Галина Сергеевна К.