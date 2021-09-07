Общество

В Египте погиб боксер из Волгоградской области

Общество 07.09.2021 09:13
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07.09.2021 09:13


Неоднократный победитель и финалист соревнований по боксу 25-летний Семен Кандыба, уроженец Волгоградской области, погиб в Египте в результате несчастного случая. В районной детско-юношеской спортивной школе рассказали ИА "Высота 102", что он пришел еще ребенком заниматься боксом. Отличался скромностью, настойчивым характером, был очень жизнерадостным и имел много друзей. По словам знакомых Семена, молодой человек погиб в результате падения с высоты. В Египте он отдыхал со своей девушкой. 
Сегодня родственники погибшего оказались в сложной ситуации – чтобы доставить тело из чужой страны в Москву, нужны очень большие деньги. Номер карты Сбербанка для тех, кто захочет оказать помощь родственникам погибшего: 4276160914201620 Галина Сергеевна К.

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