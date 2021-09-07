В Египте погиб боксер из Волгоградской области

Общество 07.09.2021 09:13
0
07.09.2021 09:13
Неоднократный победитель и финалист соревнований по боксу 25-летний Семен Кандыба, уроженец Волгоградской области, погиб в Египте в результате несчастного случая. В районной детско-юношеской спортивной школе рассказали ИА "Высота 102", что он пришел еще ребенком заниматься боксом. Отличался скромностью, настойчивым характером, был очень жизнерадостным и имел много друзей. По словам знакомых Семена, молодой человек погиб в результате падения с высоты. В Египте он отдыхал со своей девушкой.
Сегодня родственники погибшего оказались в сложной ситуации – чтобы доставить тело из чужой страны в Москву, нужны очень большие деньги. Номер карты Сбербанка для тех, кто захочет оказать помощь родственникам погибшего: 4276160914201620 Галина Сергеевна К.
Реклама
Назначена дата освящения собора Александра Невского в Волгограде07.09.2021 13:32
Общество 07.09.2021 13:32
В Волгограде к зиме отремонтируют проблемные проезды07.09.2021 12:43
Общество 07.09.2021 12:43
В частном секторе Волгограда выросла мусорная гора07.09.2021 11:43
Общество 07.09.2021 11:43
В Волгограде от последствий коронавируса умерла 18-летняя скрипачка07.09.2021 10:58
Общество 07.09.2021 10:58
Волгоградцев предупредили о новом штамме вируса гриппа07.09.2021 10:13
Общество 07.09.2021 10:13
В Волжском до конца года отремонтируют еще 17 дорог07.09.2021 09:34
Общество 07.09.2021 09:34
В Волгограде оштрафовали владельца кальян-бара после визита чиновников07.09.2021 07:57
Общество 07.09.2021 07:57
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосами06.09.2021 18:04
Общество 06.09.2021 18:04
Подрядчик Роскосмоса возьмется за здание волгоградского ТЮЗа06.09.2021 16:01
Общество 06.09.2021 16:01
Ночные заморозки задержатся в Волгоградской области до 8 сентября06.09.2021 15:34
Общество 06.09.2021 15:34
Волжанке вернули незаконно списанные банком детские пособия06.09.2021 13:00
Общество 06.09.2021 13:00
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборы06.09.2021 11:03
Общество 06.09.2021 11:03
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппа06.09.2021 10:39
Общество 06.09.2021 10:39
Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятий06.09.2021 09:25
Общество 06.09.2021 09:25
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследия06.09.2021 08:23
Общество 06.09.2021 08:23
Реклама