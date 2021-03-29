



Работники учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Волжского, обеспокоены планами городских властей о переводе художественной школы, школ искусств и детских музыкальных школ города в статус автономных. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники МБУ, по их мнению, смена формы собственности может привести к коммерциализации работы школ, к увеличению затрат родителей на обучение детей, а также грозит отразиться на зарплатах трудовых коллективов. «Мы удивлены, что наша администрация оказалась «впереди всей планеты». Например, в Волгограде до такого еще не додумались. Мы и сейчас оказываем платные услуги, но вынуждены будем расширить их перечень. К тому же, возможности по оказанию таких услуг не безграничны. Самое удобное для многих наших учеников время – после обеда и вечером – и так занято в том числе и платными услугами», - рассказали информагентству педагоги, попросившие сохранить их анонимность.

По словам преподавателей, перевод учреждений в статус автономных может привести к ухудшению финансового положения школ. «Конечно, администрация даст нам бюджетное задание, но боимся, что оно будет мизерным. И это может привести к уменьшению количества детей, занимающихся бесплатно. А все остальное нам нужно будет заработать самим. Если мы станем автономным учреждением, нам придется брать имущество в оперативное управление, то есть платить за коммуналку, оплачивать другие услуги по содержанию зданий. Мы не уверены, что сможем осилить это», - переживают представители профессионального сообщества. Кроме того, они опасаются, что не все родители смогут платить за занятия своих детей музыкой и рисованием. «Это значит, что школьники перестанут к нам ходить, а чем они будут занимать свое свободное время, неизвестно», - волнуются работники культуры.

Заместитель главы администрации Волжского Екатерина Гиричева в ответ на запрос ИА «Высота 102» по данному вопросу пояснила, что, действительно, в течение 2021 года планируется осуществить переход учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, из бюджетных в автономные. «Это позволит применить упрощенную систему налогообложения и уменьшить расходы на уплату налога на имущество», - говорит чиновница. Кроме того, вице-мэр подчеркнула, что жалование работникам учреждений дополнительного образования выплачивается на основании соответствующего положения по оплате труда для профильных муниципальных учреждений. Действие этого документа распространяется на все виды учреждений, независимо от типа.

«В соответствии с муниципальным заданием услуги учреждений дополнительного образования являются бесплатными. Кроме того, учреждение может оказывать услуги сверх муниципального задания и в соответствии с утвержденным перечнем услуг. Данная норма распространяется как на бюджетные, так и на автономные учреждения. Тип учреждения не влияет на доступность получения услуг жителями города», - подчеркнула заместитель главы администрации Волжского.

В настоящее время статус муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в Волжском имеют художественная школа, детская школа искусств "Этос", детская школа искусств "Гармония" и детские музыкальные школы №1,2 и 3.