Жителям поселка ГЭС в Волгограде пообещали троллейбусы со складными «рогами»





Мэрия Волгограда планирует закупить 24 троллейбуса с возможностью автономного хода для продления линий электротранспорта от Спартановки до поселка ГЭС. Об этом заявил глава Волгограда Виталий Лихачев в ходе инспекции реконструированного участка путей скоростного трамвая.

Троллейбус с возможностью автономного хода, по словам мэра, сейчас проходит испытания на одном из заводов в Саратовской области. Как только они будут успешно завершены, администрация намерена заказать 24 единицы этого вида транспорта для соединения поселка ГЭС и микрорайона Спартановка в Тракторозаводском районе. «Пустить его с поселка ГЭС по бесконтактной системе, и чтобы со Спартановки он уже включался в контактную сеть», – пояснил Лихачев.

О точных сроках приобретения нового для Волгограда вида транспорта не сообщается.

Троллейбус с возможностью автономного хода может передвигаться как с поднятыми штангами («рожками»), присоединенным к контактной сети, так и со сложенными токоприемниками, расходуя энергию аккумулятора.