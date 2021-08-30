В Волгограде провалили программу по озеленению





В Волгограде не выполнены показатели по компенсационному озеленению зеленых насаждений. Соответствующие выводы содержатся в отчете контрольно-счетной палаты города о проверке исполнения бюджета городского округа за 2020 год. Так, в рамках муниципальной программы «Благоустройство» в рамках компенсационного озеленения зеленых насаждений должны были высадить 3300 единиц деревьев и кустарников. Однако в реальности было высажено всего 406 единиц. Соответствующее заключение КСП направлено в адрес главы Волгограда и городской думы.

Между тем, напомним, в этом году зеленому фонду города был нанесен серьезный ущерб в результате гибели сотен ясеней из-за нашествия изумрудной златки. В городе засохли целые аллеи.



