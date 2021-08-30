В Волгограде провалили программу по озеленению

Общество 30.08.2021 08:54
0
30.08.2021 08:54
В Волгограде не выполнены показатели по компенсационному озеленению зеленых насаждений. Соответствующие выводы содержатся в отчете контрольно-счетной палаты города о проверке исполнения бюджета городского округа за 2020 год. Так, в рамках муниципальной программы «Благоустройство» в рамках компенсационного озеленения зеленых насаждений должны были высадить 3300 единиц деревьев и кустарников. Однако в реальности было высажено всего 406 единиц. Соответствующее заключение КСП направлено в адрес главы Волгограда и городской думы.
Между тем, напомним, в этом году зеленому фонду города был нанесен серьезный ущерб в результате гибели сотен ясеней из-за нашествия изумрудной златки. В городе засохли целые аллеи.
Реклама
Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмом30.08.2021 17:41
Общество 30.08.2021 17:41
В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поезда30.08.2021 17:13
Общество 30.08.2021 17:13
Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсию30.08.2021 16:55
Общество 30.08.2021 16:55
В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человек30.08.2021 16:23
Общество 30.08.2021 16:23
Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежь30.08.2021 15:38
Общество 30.08.2021 15:38
В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супруга30.08.2021 15:15
Общество 30.08.2021 15:15
Это половина райцентра: количество жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет30.08.2021 12:26
Общество 30.08.2021 12:26
Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войны30.08.2021 11:40
Общество 30.08.2021 11:40
Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя Труда30.08.2021 10:58
Общество 30.08.2021 10:58
Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской области30.08.2021 10:21
Общество 30.08.2021 10:21
День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматах30.08.2021 10:11
Общество 30.08.2021 10:11
ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срок30.08.2021 08:50
Общество 30.08.2021 08:50
Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО29.08.2021 18:28
Общество 29.08.2021 18:28
В Волгоградской области стало меньше безмасочников29.08.2021 17:46
Общество 29.08.2021 17:46
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области29.08.2021 16:45
Общество 29.08.2021 16:45
Реклама