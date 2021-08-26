В Волгограде грядет новый снос гаражей

Общество 26.08.2021 08:39
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26.08.2021 08:39
Районные чиновники продолжают «зачистку» города от гаражей. Соответствующие распоряжения были изданы на днях администрациями нескольких районов Волгограда. Так, власти посчитали самовольными объектами два гаража, расположенных в Дзержинском районе на бульваре 30-летия Победы, 80, 72, один из которых - бетонный, а также три металлических сооружения на улице Космонавтов, 19. В Ворошиловском районе снесут еще два гаража на улице Елецкой, 96б и на улице Рабоче-Крестьянской, 33.
Напомним, недавно депутаты областной думы приняли закон во исполнении так называемой «гаражной амнистии», которая начинает действовать с 1 сентября. Чиновники намерены заняться поиском сведений о правообладателях гаражей, чтобы зарегистрировать эти объекты для дальнейшего налогообложения. Однако под этот закон попадают лишь капитальные строения, металлических сооружений он не касается. За последние годы в Волгограде были демонтированы несколько сотен гаражей в различных районах.
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