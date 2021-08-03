Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистией

Общество 03.08.2021 12:12
0
03.08.2021 12:12
Новый закон подготовлен депутатами Волгоградской областной думы во исполнении положений ФЗ-79, который уже прозвали в народе гаражной амнистией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, законодательный акт называется так – «О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости». Согласно этому документу, органы местного самоуправления теперь займутся поиском сведений о выделении земельных участков под строительство или эксплуатацию гаражей и о правообладателях ранее учтенных сооружений. Соответствующие запросы чиновники смогут направлять в органы государственной власти, организации, а также в нотариальную палату для получений сведений о правообладателях таких объектов. Для поиска владельцев неучтенных гаражей будет также запущена информационная кампания.
Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона направлен «на решение задачи по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства, прав на которые не зарегистрированы в ЕГРН». Этот факт, подчеркнула в документе председатель комитета по управлению государственным имуществом Екатерина Кульгускина, «препятствует уплате законно установленных имущественных налогов».
Под пристальное внимание комиссий органов местного самоуправления попадут, впрочем, не все гаражи, а только объекты капитального строительства, к тому же возведенные до дня введения в действие градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года и права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Металлические гаражи, которые активно предоставлялись гражданам во времена Советского Союза, в регионе активно сносят уже несколько лет, так как чиновники считают их незаконными постройками. Тогда как владельцы таких сооружений даже предлагали оформить их согласно новым требованиям, чтобы платить за их пользование налоги. Но на такой вариант чиновники не пошли.
Федеральный закон о гаражной амнистии вступает в действие с 1 сентября 2021 года. Его разработчики обещают упрощенный порядок регистрации капитальных гаражей. Но эксперты отмечают в документе ряд нюансов, которые могут стать препятствием для владельцев боксов, которые хотят их узаконить.
Реклама
В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачи03.08.2021 13:38
Общество 03.08.2021 13:38
Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работать03.08.2021 12:36
Общество 03.08.2021 12:36
Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%03.08.2021 11:29
Общество 03.08.2021 11:29
В Волгограде у наглой УК забрали дома03.08.2021 11:06
Общество 03.08.2021 11:06
«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутисту03.08.2021 10:41
Общество 03.08.2021 10:41
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту Маргелова02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Волгоградскую «Рублевку» продали за полцены02.08.2021 19:53
Общество 02.08.2021 19:53
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборы02.08.2021 19:51
Общество 02.08.2021 19:51
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлинике02.08.2021 18:24
Общество 02.08.2021 18:24
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворитель02.08.2021 18:20
Общество 02.08.2021 18:20
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинации02.08.2021 16:58
Общество 02.08.2021 16:58
Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджета02.08.2021 15:10
Общество 02.08.2021 15:10
Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронками02.08.2021 14:21
Общество 02.08.2021 14:21
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавируса02.08.2021 13:47
Общество 02.08.2021 13:47
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочников02.08.2021 13:06
Общество 02.08.2021 13:06
Реклама