Общество

Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистией

Общество 03.08.2021 12:12
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03.08.2021 12:12


Новый закон подготовлен депутатами Волгоградской областной думы во исполнении положений ФЗ-79, который уже прозвали в народе гаражной амнистией.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, законодательный акт называется так – «О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости». Согласно этому документу, органы местного самоуправления теперь займутся поиском сведений о выделении земельных участков под строительство или эксплуатацию гаражей и о правообладателях ранее учтенных сооружений. Соответствующие запросы чиновники смогут направлять в органы государственной власти, организации, а также в нотариальную палату для получений сведений о правообладателях таких объектов. Для поиска владельцев неучтенных гаражей будет также запущена информационная кампания. 
Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона направлен «на решение задачи по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства, прав на которые не зарегистрированы в ЕГРН». Этот факт, подчеркнула в документе председатель комитета по управлению государственным имуществом Екатерина Кульгускина, «препятствует уплате законно установленных имущественных налогов». 
Под пристальное внимание комиссий органов местного самоуправления попадут, впрочем, не все гаражи, а только объекты капитального строительства, к тому же возведенные до дня введения в действие градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года и права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Металлические гаражи, которые активно предоставлялись гражданам во времена Советского Союза,  в регионе активно сносят уже несколько лет, так как чиновники считают их незаконными постройками. Тогда как владельцы таких сооружений даже предлагали оформить их согласно новым требованиям, чтобы платить за их пользование налоги. Но на такой вариант чиновники не пошли. 
Федеральный закон о гаражной амнистии вступает в действие с 1 сентября 2021 года. Его разработчики обещают упрощенный порядок регистрации капитальных гаражей. Но эксперты отмечают в документе ряд нюансов, которые могут стать препятствием для владельцев боксов, которые хотят их узаконить. 

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