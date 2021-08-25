Общество

МТС привезет в Волгоград Фестиваль уличного кино: 28 и 29 августа в парке «Раздолье» пройдут показы короткометражных фильмов

Общество 25.08.2021 16:45
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25.08.2021 16:45


В этом году Фестиваль уличного кино проходит более чем в 1000 городах и населенных пунктов России. Основная миссия Фестиваля – познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. 
В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Их все покажут на открытом воздухе в парке «Раздолье», куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.
Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.
Программа показов в парке «Раздолье»:
28.08
15:30  Семейная анимация
17:00  ЙОГА-класс от Alex Fitness  
17:30  Лучшее прошлых лет
29.08
13:00  Семейная анимация
14:30  ZUMBA-класс от Alex Fitness 
15:00  Анимация
16:30  Танцевальная анимация по направлению DANCEHALL от KRIS-DANCE STUDIO
16:45  Культурная программа 
17:15  Лучшее прошлых лет 
18:45  Public Talk c участием Байбулата Батуллина – режиссера фильма «Показалось»; Галины Жданкиной – киноведом, кандидатом искусствоведения, руководителем регионального направления Федерации Киноклубов, руководителем киноклуба «Альтернатива» (ВГИИК); Марии Галкиной – режиссером, лидером клуба «Альтернатива», куратором анимационных проектов; Еленой Глушенковой – руководителем по маркетингу МТС в Волгоградской области.
19:15  Конкурсный показ

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство – люксометр – замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз – грант в 1 500 000 рублей.
«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», – делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.
В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.
«Нет в стране больше такого фестиваля, чья география была бы настолько обширна. Здесь зрители – это часть действующих лиц фестиваля от Владивостока до Калининграда и именно от нашего с вами мнения и оценки будет зависеть судьба каждого конкурсного проекта программы этого года. Я рада, что волгоградцы станут частью такой глобальной идеи», – рассказывает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Регистрация, полный список городов-участников, актуальная программа, адреса и даты проведения Фестиваля – на сайте проекта.  
Covid-19
Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.
Фото предоставлено пресс-службой МТС




 

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