Чиновников бросили на разбор завалов после шторма в Волгоградской области

Общество 25.08.2021 11:01
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25.08.2021 11:01
Полностью восстановлено электроснабжение поселков Нежинский и хуторов Песковатка и Гуров в Ольховском районе Волгоградской области. Населенные пункты были обесточены после обрыва линий электропередач во время урагана в понедельник, 23 августа. Между тем, накануне сотрудники администрации Ольховского района Волгоградской области и подведомственных учреждений приняли участие в уборке территорий пострадавших в результате стихии домовладений. Были вывезены поваленные деревья, обломки крыш и строительных материалов в четырех домовладениях поселка Нежинский и хутора Песковатка.
Шторм сорвал металлическую и шиферную кровлю с крыш 18-ти зданий, в том числе трех социальных учреждений и одного административного здания. Особенно сильно пострадали дома в поселке Нежинском, где ураган оставил без крова учительницу Веронику Крестьянову. Стихия разрушила крышу почти полностью, а ливень затопил комнаты. Местные жители назвали произошедшее армагеддоном.
Межведомственная комиссия вторые сутки проводит оценку ущерба, нанесенного стихией. Ликвидацию последствий шторма контролирует прокуратура.
Фото администрации Ольховского района.
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