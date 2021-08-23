



Ветер также повредил линии электропередач в Гуровском и Нежинском сельских поселениях. Без света остались восемь населенных пунктов Ольховского района. В настоящее время четыре бригады электриков устраняют последствия стихии.

По предварительной информации, пострадавших во время шторма нет. Ликвидацию последствий бури координирует комиссия по ЧС и ОПБ Ольховского муниципального района.

Шквалистый ветер сорвал шиферные и металлические кровли с 18-ти зданий в поселках Нежинский и Песковатка и хуторе Гуров Ольховского района. По данным администрации Волгоградской области, повреждены крыши 14-ти частных домов, трех социальных учреждений, включая детсады, и одного административного здания. На пяти частных домах ураган сорвал кровлю полностью. Власти окажут необходимую помощь жителям пострадавших домовладений в максимально короткие сроки.