Общество

В Волгограде оштрафовали ресторан гостиницы из-за отсутствия антисептиков

Общество 24.08.2021 08:57
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24.08.2021 08:57


В ресторане гостиницы  Park Inn by Radisson Volgograd ООО «РГС Волгоград», расположенной на ул. Балонина, 7, проверяющие обнаружили нарушения противоэпидемиологических норм. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, так, умывальники для мытья рук в местах общего пользования и приема пищи для персонала не были оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками. Также в помещении ресторана сотрудники ведомства не нашли рециркуляторов.  
Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности Центральным районным судом. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. 

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