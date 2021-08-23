Общество 23.08.2021 17:05
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23.08.2021 17:05
Добиться перерасчета пенсии с установлением повышенного размера фиксированной выплаты помогли прокуроры 65-летней жительнице Ольховского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на нарушение ее социальных прав.
В ходе проверки выяснилось, что заявительница более 38 лет проработала на различных должностях в Малодербетовской районной станции по борьбе с болезнями животных в Калмыкии. При обращении в ГУ Пенсионного фонда Российской Федерации в Ольховском районе Волгоградской области для установления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с осуществлением трудовой деятельности в сельской местности женщине не засчитали ряд периодов. В результате ей необоснованно отказали в перерасчете размера страховой пенсии и установлении повышенной фиксированной выплаты.
В интересах пенсионерки в суд предъявлено исковое заявление о включении в специальный стаж периодов работы, перерасчете размера пенсии, установлении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Эти требования судом были удовлетворены.
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