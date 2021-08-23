









В ЦРБ Урюпинского района Волгоградской области для госпитализированных с коронавирусом не хватает мест в палатах. Пациенты медучреждения сняли на видео, как больные лежат на кроватях в коридорах. Рядом с некоторыми койками установлены кислородные аппараты.

В такие условия врачи хотели поместить инвалида первой группы 85-летнюю Анну Ивановну Казарьян, которая уже два года не встает из-за двух перенесенных инсультов. «У мамы с прошлого вторника высокая температура, я неоднократно вызывала скорую помощь, а в субботу нас отвезли на КТ в Урюпинскую ЦРБ. КТ показало 20-процентное поражение легких. Нам предложили положить ее в стационар. Но мама не может сама даже перевернуться с боку на бок! Может, лечить ее и будут, но кто будет ей, простите, памперсы менять? Я отказалась от госпитализации. Обратилась в поликлинику, чтобы к нам приехал врач и назначила лечение маме – я буду выхаживать ее дома. Но до сих пор врача мы так и не дождались», - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» Ольга Михайловна.

По словам женщины, доехать к ней не могут потому, что живет ее мама в станице Добринка Урюпинского района. На две с лишним тысячи человек, проживающих в станице, и на несколько близлежащих хуторов – всего один фельдшер участковой больницы. Привезти лежачего человека в поликлинику Ольга Михайловна не в состоянии. В районной поликлинике даже ходячие больные не выдерживают многочасового ожидания приема. Единственное, чего добилась женщина – это забора ПЦР-тестов. Но анализы еще не готовы. После скандала с руководством поликлиники к ней прислали скорую с фельдшером. Но и фельдшер толком не объяснила, какие лекарства нужно давать пенсионерке.

Как лечить маму, у которой не спадает температура, ее дочь не знает. На семейном совете решили воспользоваться листами назначений переболевших коронавирусом родственников, которые выписывали им врачи в других городах. «Но это все на наш страх и риск. Ведь мы даже не знаем, есть ли ковид у нашей бабушки. Но ведь лечить-то ее как-то надо!», - возмущается женщина.

Информагентство будет следить за развитием событий. Редакционный запрос направлен в комитет здравоохранения Волгоградской области.