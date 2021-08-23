Общество 23.08.2021 20:00
0
23.08.2021 20:00
В ЦРБ Урюпинского района Волгоградской области для госпитализированных с коронавирусом не хватает мест в палатах. Пациенты медучреждения сняли на видео, как больные лежат на кроватях в коридорах. Рядом с некоторыми койками установлены кислородные аппараты.
В такие условия врачи хотели поместить инвалида первой группы 85-летнюю Анну Ивановну Казарьян, которая уже два года не встает из-за двух перенесенных инсультов. «У мамы с прошлого вторника высокая температура, я неоднократно вызывала скорую помощь, а в субботу нас отвезли на КТ в Урюпинскую ЦРБ. КТ показало 20-процентное поражение легких. Нам предложили положить ее в стационар. Но мама не может сама даже перевернуться с боку на бок! Может, лечить ее и будут, но кто будет ей, простите, памперсы менять? Я отказалась от госпитализации. Обратилась в поликлинику, чтобы к нам приехал врач и назначила лечение маме – я буду выхаживать ее дома. Но до сих пор врача мы так и не дождались», - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» Ольга Михайловна.
По словам женщины, доехать к ней не могут потому, что живет ее мама в станице Добринка Урюпинского района. На две с лишним тысячи человек, проживающих в станице, и на несколько близлежащих хуторов – всего один фельдшер участковой больницы. Привезти лежачего человека в поликлинику Ольга Михайловна не в состоянии. В районной поликлинике даже ходячие больные не выдерживают многочасового ожидания приема. Единственное, чего добилась женщина – это забора ПЦР-тестов. Но анализы еще не готовы. После скандала с руководством поликлиники к ней прислали скорую с фельдшером. Но и фельдшер толком не объяснила, какие лекарства нужно давать пенсионерке.
Как лечить маму, у которой не спадает температура, ее дочь не знает. На семейном совете решили воспользоваться листами назначений переболевших коронавирусом родственников, которые выписывали им врачи в других городах. «Но это все на наш страх и риск. Ведь мы даже не знаем, есть ли ковид у нашей бабушки. Но ведь лечить-то ее как-то надо!», - возмущается женщина.
Информагентство будет следить за развитием событий. Редакционный запрос направлен в комитет здравоохранения Волгоградской области.
Реклама
Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказов23.08.2021 22:10
Общество 23.08.2021 22:10
Дальнобойщик отказался от госпитализации после падения фуры с моста в Волгоградской области23.08.2021 19:15
Общество 23.08.2021 19:15
В Волгограде у 15 наркоманов и алкоголиков отобрали водительские права23.08.2021 17:25
Общество 23.08.2021 17:25
Ветеринара с 38-летним стажем обидели с пенсией в Волгоградской области23.08.2021 17:05
Общество 23.08.2021 17:05
До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночью23.08.2021 15:36
Общество 23.08.2021 15:36
Здесь выступали Утесов и Кобзон: дворец культуры завода-банкрота в Волгограде остался без хозяина23.08.2021 15:03
Общество 23.08.2021 15:03
Командира волгоградского СОБР «Вектор» проводили на пенсию23.08.2021 14:37
Общество 23.08.2021 14:37
Эльтонский ультрамарафон в Волгоградской области выиграл бегун из Пермского края23.08.2021 13:41
Общество 23.08.2021 13:41
В Волгограде скромно почтили память жертв массированной бомбардировки Сталинграда23.08.2021 13:15
Общество 23.08.2021 13:15
В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавируса23.08.2021 12:20
Общество 23.08.2021 12:20
В Волгограде УК оштрафовали за прошлогодний снег23.08.2021 10:15
Общество 23.08.2021 10:15
Приблизить новоселье: ВАИЖК выдает льготную ипотеку на новостройки23.08.2021 09:16
Общество 23.08.2021 09:16
В Волгоградской области увеличилось количество разводов22.08.2021 18:00
Общество 22.08.2021 18:00
В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганом22.08.2021 17:02
Общество 22.08.2021 17:02
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата Госдумы22.08.2021 16:25
Общество 22.08.2021 16:25
Реклама