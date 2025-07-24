







Жители дома, построенного на месте взорвавшейся многоэтажки в Дзержинском районе, были шокированы действиями руководителя ТСН, по приказу которого в минувшие выходные была демонтирована часть детской площадки. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома №47/1, теперь дети сиротливо гуляют по пустому пространству, где еще недавно стояли турники и качели.

Напомним, 20 декабря 2015 года в девятиэтажке по ул. Космонавтов произошел взрыв. В результате происшествия погибли 5 человек, а после обследования дома выяснилось, что строение нужно сносить. Власти региона пошли навстречу пожеланиям жителей и через некоторое время на этом же месте был построен новый дом. Застройщик с любовью обустроил и двор, установив там спортивную площадку.

Однако сейчас здесь – пустота. Жильцы рассказали ИА «Высота 102», что председатель ТСН «Космонавтов 47/1» мотивировал свое решение о сносе площадки необходимостью выполнить предписание Роспотребнадзора о соблюдении норм СанПиН. Так, детская площадка не должна находиться на расстоянии менее 20 метров от площадки сбора ТКО.

– Мы не понимаем, почему надо было демонтировать качели, турники и лавочки, где гуляли наши дети? Почему нельзя было решить вопрос с переносом мусорной площадки? – недоумевают жители.

Волгоградцы уверяют, что председатель ТСН неоднократно выражал недовольство тем, что во дворе собираются дети, в том числе, из соседних кварталов, где не было условий для игр и занятий спортом.

– Мало того, он нам заявил, что хочет на этом месте обустроить платную стоянку – чтобы зарабатывать деньги. Обещал нам даже, что мы чуть ли не будем вообще ничего платить за коммуналку, так наше ТСН «разбогатеет». Но люди категорически отказались. Мы не хотим здесь видеть машины, мы хотим, чтобы у наших детей были возможности играть, гулять и заниматься спортом, – констатируют волгоградцы.

Председатель ТСН Владимир Сутормин, с которым пообщался корреспондент ИА «Высота 102», впрочем, не считает, что чем-то обидел жильцов.

– Я всего лишь выполнил предписание Роспотребнадзора. В противном случае мы бы получили штраф, который бы пришлось распределять на всех жильцов. Застройщику надо было соблюдать технические нормы, когда возводили эту площадку, – заявил он.

При этом Владимир Сергеевич подчеркнул, что он не обязан был решать вопрос с администрацией Дзержинского района о переносе места для складирования и вывоза отходов.

– Вот пусть те, кому нужна была эта площадка, и ходили бы в администрацию района, я такой же член ТСН, как и они, и не должен этим заниматься, – сообщил он.

Кроме того, Владимир Сутормин не стал скрывать, что во дворе собиралось слишком много детей и взрослых.

– Это какой-то проходной двор! Тут одних детей только было человек сто, а еще молодежь, после которых презервативы и пивные бутылки мы не успевали убирать. Здесь всегда стоял шум и не всем жильцам это нравилось, – продолжил собеседник.

Председатель ТСН также подтвердил, что он не против построить на месте детской площадки платную автостоянку.

– Но такое решение должны принять жители, так что посмотрим, как они к этому отнесутся, – подытожил он.

Между тем, жители ТСН «Космонавтов 47/1», дети которых остались без качелей, турников и даже лавочек, подозревают, что в действиях председателя есть признаки самоуправства и превышения полномочий. Волгоградцы намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.

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