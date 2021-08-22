Общество 22.08.2021 09:27
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22.08.2021 09:27
Власти Волгоградской области усиливают контроль за вакцинацией от коронавируса работников сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача Ольги Зубаревой от 27 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее изменение внесено в постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности.
Напомним, Ольга Зубарева приказала обязательно вакцинировать сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, студентов старше 18 лет, а также работников сферы торговли, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, прачечных и химчисток, организаций бытового назначения, общепита, пищевой промышленности, финансовых организаций, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, кинотеатров, музеев, гостиниц, турбаз, санаториев, курьерской службы. На одном из брифингов вопрос о том, какие санкции грозят тем, кто не будет выполнять данное распоряжение, Ольга Зубарева переадресовала его органам исполнительной власти.
После этого темпы вакцинации в регионе значительно увеличились. На днях сообщалось о том, что в Волгоградской области привились от коронавируса 800 тысяч человек. Некоторые работодатели организовывали вакцинацию для своих сотрудников прямо на рабочих местах, предупреждая об отстранении от работы в случае отсутствия прививки. Ректоры вузов угрожали не заселением студентов в общежития без справки о вакцинации. Теперь, как следует из постановления, исполнять приказ Ольги Зубаревой будут еще активнее.
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