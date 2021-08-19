Общество 19.08.2021 15:04
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19.08.2021 15:04
Прокуратура помогла матери-одиночке из Среднеахтубинского района получить пособие на ребенка, в котором ей отказали из-за ошибки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 41-летняя женщина сообщила в надзорные органы о нарушении социальных прав.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники ГКУ ЦСЗН по Среднеахтубинскому району отказали матери-одиночке в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Основанием для отказа послужила полученная органом социальной защиты населения информация о том, что женщина якобы состоит в зарегистрированном браке и доход семьи превышает размер, необходимый для назначения пособия.
Однако, как установлено прокуратурой, при отказе в назначении пособия были учтены персональные данные полной тезки заявительницы, рожденной в ту же дату, но проживающей в Ивановской области и действительно состоящей в браке. Отличным являлось только место рождения женщин.
Районным прокурором в интересах заявительницы и ее несовершеннолетнего ребенка в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ГКУ ЦСЗН по Среднеахтубинскому району принять решение о назначении и выплате женщине ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Суд удовлетворил указанные требования. В настоящее время пособие за период необоснованного отказа в сумме более 100 тысяч рублей выплачено заявительнице в полном объеме.
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