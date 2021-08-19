Счастье было недолгим: Волжская ГЭС снова встала в пробках

Общество 19.08.2021 12:44
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19.08.2021 12:44
На мостовом переходе через Волжскую ГЭС вернули реверсивную схему движения, и здесь снова возникли огромные пробки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, двухполосное движение было опробовано утром в тестовом режиме.
В ближайшее время, пояснили в мэрии, здесь планируется провести работы по обеспечению безопасности дорожного движения, завершить работы по укреплению ограждений на мостовом комплексе, после чего движение транспорта откроется по всем полосам. Произойдет это только в конце августа. Кроме того, как уточнил представитель подрядной организации ООО «Рисна», работы продолжатся под ездовым полотном – здесь предстоит завершить окраску металлоконструкций и ремонт конструкций пролетных строений.
Ранее, напомним, информагентство сообщало об открытии движения по мостовому переходу по двум полосам. Однако радость водителей была недолгой. Жителям региона придется вновь мучиться в пробках при том, что жара в Волгоградской области не спадает.
Иллюстрация: Яндекс.Карты.
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