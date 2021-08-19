Происшествия 19.08.2021 09:19
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19.08.2021 09:19
Рухнувший огромный вяз затруднил движение на нулевой продольной магистрали в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось около эстакады рядом с речпортом. Дерево полностью перекрыло движение на одной полосе. К счастью, ни машины, ни люди не пострадали.
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