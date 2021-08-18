Волгоградстат подсчитал траты родителей на 1 сентября

Общество 18.08.2021 12:44
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18.08.2021 12:44
Специалисты Волгоградстата собрали информацию о средней стоимости основных школьных товаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, в августе один комплект школьной одежды и обуви для девочек обойдется родителям в среднем от 2716 до 3419 рублей, для мальчиков – от 3624 до 4772 рублей. Спортивную форму и обувь можно приобрести в среднем за 3716 рублей.
Собрать главный атрибут школьной жизни – портфель с необходимыми товарами – с учетом сложившихся потребительских цен в Волгоградской области можно будет за 4347 рублей (из расчета: по 5 ручек, карандашей, учебников, 10 тетрадей, 1 набор фломастеров, альбом для рисования).
Подробнее о ценах – в диаграмме.
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