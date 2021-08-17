Скончался настоятель Свято-Никольского храма в Волгограде

Общество 17.08.2021 11:40
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17.08.2021 11:40
На 76-ом году жизни в Волгограде скончался настоятель храма Николая Чудотворца в Сарепте протоирей Владимир Поляков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.
Он принял священнический сан в 1993 году и совершал пастырское служение в этом храме до конца своих дней. Удостоен многих иерархических наград.
При попечении протоирея Владимира Полякова и помощи прихожан на храм, который является памятником архитектуры XIX века, были установлены золотые купола, написан иконостас и много другое.
До принятия священнического сана Владимир Поляков был преподавателем фортепиано в Детской музыкальной школе № 5.
Справка. Храм Николая Чудотворца в Сарепте был построен в 1896 году, а закрыт в 1939-ом. В течение 50 лет в здании поочередно размещались клуб, кинотеатр, магазин. В 1989 году храм был передан церкви и отреставрирован. Имеется воскресная школа, библиотека. Приход окормляет больницу "ст.Сарепта", ведет просветительскую деятельность в школе №9, лицее №8 и детском саду №161.
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