Скончался настоятель Свято-Никольского храма в Волгограде





На 76-ом году жизни в Волгограде скончался настоятель храма Николая Чудотворца в Сарепте протоирей Владимир Поляков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Он принял священнический сан в 1993 году и совершал пастырское служение в этом храме до конца своих дней. Удостоен многих иерархических наград.

При попечении протоирея Владимира Полякова и помощи прихожан на храм, который является памятником архитектуры XIX века, были установлены золотые купола, написан иконостас и много другое.

До принятия священнического сана Владимир Поляков был преподавателем фортепиано в Детской музыкальной школе № 5.

Справка. Храм Николая Чудотворца в Сарепте был построен в 1896 году, а закрыт в 1939-ом. В течение 50 лет в здании поочередно размещались клуб, кинотеатр, магазин. В 1989 году храм был передан церкви и отреставрирован. Имеется воскресная школа, библиотека. Приход окормляет больницу "ст.Сарепта", ведет просветительскую деятельность в школе №9, лицее №8 и детском саду №161.



