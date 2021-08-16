Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской области

Общество 16.08.2021 14:12
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16.08.2021 14:12
Ливень с грозой и сильным ветром обрушился на Калачевский район сегодня рано утром, эпицентром разгула стихии стал город Калач-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, за несколько часов в районном центре в очередной раз затопило улицы Ленина и переулок Пушкина.
Уровень воды на этих дорогах достигает 10-15 сантиметров, автомобилям приходится снижать скорость до минимума, а пешеходы могут пройти только в высоких резиновых сапогах. Местные жители огородили сигнальной лентой участок проезжей части, где под водой прячется особенно глубокая яма – заехавшие в нее автомобили могут остаться без колес.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в Калаче-на-Дону в середине июня так же после грозового ливня. Тогда вода не уходила с проезжей части почти сутки – ливневок на этих улицах нет, а специальные ямы-коллекторы у дороги занесло песком, и они не справляются со своей задачей.
«Ливень с ураганным ветром начался в 4 часа утра и шел полчаса, потом перешел в сильный дождь, затем уже мелкий дождик моросил, – рассказал житель Калача-на-Дону Павел Журавлев. – Возможно, рано утром был и град – грохот стоял сильный».
По данным погодного сервиса Ventusky, осадки сместились севернее Калача-на-Дону в Серафимовичский и Клетский районы. Здесь также ожидаются грозы, температура воздуха опустится до +23…+27 градусов. В это же время в Палласовском районе ожидается +34 градуса.
Фото: Павел Журавлев.
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