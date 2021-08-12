Изнывающей от жары Волгоградской области дождей не обещают





Осадков в Волгоградской области, где установилась 40-градусная жара, сегодня и завтра не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в регионе в эти дни температура поднимется до 43 градусов выше нуля. Осадков не обещают и в соседней Астраханской области, где чуть прохладнее - до 40 градусов. До 42 градусов будет и в Калмыкии. В остальных регионах Южного федерального округа, наоборот, ждут очень сильный дождь, ливень, крупный град, грозу и ветер, порывами до 20-25 метров в секунду. Такая погода прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Адыгее.



