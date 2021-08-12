Общество

Причиной большого лесного пожара в Волгоградской области могла стать гроза

Общество 12.08.2021 11:29
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12.08.2021 11:29


Причиной пожара, который до сих пор тушат в Даниловском районе Волгоградской области, могла стать гроза. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. Угрозы населенным пунктам нет, площадь пожара не увеличивается, полностью локализовать участок, охваченный огнем, планируется в течение нескольких часов, отметили в ведомстве. 
Возгорание произошло 11 августа в 12 часов. К тушению огня были подключены силы и средства Даниловского, Котовского и Руднянского лесничеств, а также ГУ МЧС России по Волгоградской области. В настоящее время в борьбе со стихией задействовано около 150 человек и более 30 единиц техники. Площадь, охваченная огнем, составляет 200 га. Хутор Камменочерновский удалось отстоять от огня, эвакуирована по состоянию здоровья была лишь одна жительница этого населенного пункта. 
Отметим, что всего с начала года  на территории Волгоградской области произошло 28 лесных пожаров общей площадью 317,69 га (за аналогичный период 2020 г. при таком же количестве пожаров площадь, пострадавшая от стихии, составляла  788,95 га). 

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