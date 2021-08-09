У академии МВД в Волгограде трамвай сошел с рельсов (ВИДЕО)











Приостановлено движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда вблизи академии МВД. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, сбой в работе общественного транспорта в 13:30 произошел по техническим причинам. На время проведения восстановительных работ движение трамвайных маршрутов № 5 и 10 осуществляется в измененных границах - через резервное кольцо у остановки "ул. Хорошева".

Очевидцы сообщают, что напротив академии МВД один из трамваев сошел с рельсов.

Автор видео Даниил Рогачев