Общество

В Волгоградской области умирают от коронавируса чаще, чем в Москве

Общество 09.08.2021 12:56
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09.08.2021 12:56


В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавируса подтвержден еще у 327 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это примерно столько, сколько заболевших фиксируется в регионе все последние дни. Стало известно и о количестве новых жертв пандемии – скончались еще 16 человек. Эти страшные цифры фигурируют в суточной статистике также уже не первый день. Всего в регионе уже 1954 человека умерли от COVID-19. По итогам минувшего дня коэффициент смертности в Волгоградской области составил 2,6%. Для сравнения: в Москве он ниже – 1,7%.

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