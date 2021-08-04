В Волгоградской области подешевел борщевой набор





В Волгоградской области снизились цены практически на все овощи, входящие в состав так называемого борщевого набора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, где проанализировали изменение цен за прошедшую неделю, больше всего подешевела свекла – на 25%. Теперь стоимость этого овоща составляет в среднем около 55 рублей за килограмм. Также подешевели картофель – почти на 8% (35,21 рубль за кг), лук – на 5% (27,19 рублей за кг), морковь – на 9% (66,48 рублей за кг), помидоры – почти на 11% (61,38 рублей за кг). В борщевом наборе незначительно подорожала лишь капуста – на 0,21% (33,26 рубля за кг).

Напомним, в начале лета жителей региона шокировали цены на морковь и свеклу, стоимость которых достигала 200 рублей за кг.



