









Страшная авария произошла сегодня на трассе Волгоград-Москва, не доезжая поворота на Качалино. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, лоб в лоб столкнулись две фуры, одну из них практически разорвало пополам. Свидетели утверждают, что на дороге лежат тела погибших.







В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что ДТП случилось около пяти утра. Грузовик "Рено Магнум" под управлением 56-летнего жителя Дагестана двигался со стороны Волгограда в сторону Москвы и на 920 километре трассы Р-22 "Каспий" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "МАН". За рулем фуры находился 42-летний житель Михайловского района. Оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи.





Автор видео Светлана Ширшова и пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.