









Ход работ по благоустройству в Михайловке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» раскритиковал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня находится в городе с рабочей поездкой. Глава региона не застал рабочих на участке, где должна проводиться реконструкция, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Где люди? – спросил губернатор главу Михайловки Александра Тюрина. – Объясните, в чем проблема? Конечно, мы пришлем проверку, чтобы посмотреть, с каким качеством сделано. Мы что, бесплатно просим делать? Нет. Но просим делать в максимально короткие сроки, чтобы меньше создавать неудобство людям. А люди ходят здесь сейчас — ноги ломают. Это неправильно».

Александр Тюрин в ответ лишь развел руками. «Вообще подрядчик работает каждый день, предупреждали его», – оправдался мэр. Андрея Бочарова такой ответ не устроил. «Выходной, не выходной, есть объем работы, чем быстрее они его сделают, тем лучше», – заявил губернатор и привел в пример скорость выполнения работ по благоустройству в Волжском, Камышине и Урюпинске.

На итоговом совещании Андрей Бочаров объявил о решении по созданию трехлетней государственной программы по развитию Михайловки. Это позволит решить сразу ряд проблемных вопросов в городе, включая затормозившееся строительство детского сада и ледового дворца. Аналогичные программы уже реализованы в Волжском, Камышине, Урюпинске и других городах Волгоградской области.