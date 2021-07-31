Общество 31.07.2021 10:58
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31.07.2021 10:58
Ход работ по благоустройству в Михайловке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» раскритиковал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня находится в городе с рабочей поездкой. Глава региона не застал рабочих на участке, где должна проводиться реконструкция, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
«Где люди? – спросил губернатор главу Михайловки Александра Тюрина. – Объясните, в чем проблема? Конечно, мы пришлем проверку, чтобы посмотреть, с каким качеством сделано. Мы что, бесплатно просим делать? Нет. Но просим делать в максимально короткие сроки, чтобы меньше создавать неудобство людям. А люди ходят здесь сейчас — ноги ломают. Это неправильно».
Александр Тюрин в ответ лишь развел руками. «Вообще подрядчик работает каждый день, предупреждали его», – оправдался мэр. Андрея Бочарова такой ответ не устроил. «Выходной, не выходной, есть объем работы, чем быстрее они его сделают, тем лучше», – заявил губернатор и привел в пример скорость выполнения работ по благоустройству в Волжском, Камышине и Урюпинске.
На итоговом совещании Андрей Бочаров объявил о решении по созданию трехлетней государственной программы по развитию Михайловки. Это позволит решить сразу ряд проблемных вопросов в городе, включая затормозившееся строительство детского сада и ледового дворца. Аналогичные программы уже реализованы в Волжском, Камышине, Урюпинске и других городах Волгоградской области.
Напомним, на прошлой неделе жители Михайловки записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову, в котором пожаловались на недоступность для горожан главы города Александра Тюрина. Не смогли за три дня связаться с мэром по телефону и журналисты «Высоты 102» якобы из-за очень плотного графика чиновника.
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