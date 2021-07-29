Общество 29.07.2021 13:55
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29.07.2021 13:55
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 82% всех сотрудников администрации Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном органе власти, лидером по числу привитых чиновников стал комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса – 95% работников.
Целевого показателя в 80%, необходимого для выработки коллективного иммунитета, достигли в 18 комитетах и подразделениях обладминистрации из 30-ти. В число непривитых сотрудников входят те, кто только перенес коронавирус, кто находится на больничном или имеет медицинский отвод.
Напомним, одним из первых в администрации Волгоградской области прививку от COVID-19 получил губернатор Андрей Бочаров, как и президент России Владимир Путин, он привился без протокольной съемки. В июне глава региона ревакцинировался – спустя несколько дней в интернете распространился фейк: на фотографии губернатора якобы прививают от коронавируса через ткань рубашки. Желающих набрать популярность на горячей теме быстро раскрыли: на снимке Андрею Бочарову измеряли давление перед вакцинацией от гриппа осенью 2020 года.
Вакцинация от коронавируса в соответствии с постановлением главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой обязательна для работников органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также для студентов и работников торговли, обслуживания, медицины, образования. Постановление вступило в силу 27 июля. Ранее, 24 июня, губернатор Андрей Бочаров поручил оперативному штабу обеспечить вакцинацию всех работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, за исключением переболевших и имеющих медотвод.
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