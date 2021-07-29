



Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 82% всех сотрудников администрации Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном органе власти, лидером по числу привитых чиновников стал комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса – 95% работников.

Целевого показателя в 80%, необходимого для выработки коллективного иммунитета, достигли в 18 комитетах и подразделениях обладминистрации из 30-ти. В число непривитых сотрудников входят те, кто только перенес коронавирус, кто находится на больничном или имеет медицинский отвод.

Напомним, одним из первых в администрации Волгоградской области прививку от COVID-19 получил губернатор Андрей Бочаров, как и президент России Владимир Путин, он привился без протокольной съемки. В июне глава региона ревакцинировался – спустя несколько дней в интернете распространился фейк: на фотографии губернатора якобы прививают от коронавируса через ткань рубашки. Желающих набрать популярность на горячей теме быстро раскрыли: на снимке Андрею Бочарову измеряли давление перед вакцинацией от гриппа осенью 2020 года.