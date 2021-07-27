Происшествия

Стрела крана обрушилась на стройке очистных сооружений в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 27.07.2021 23:04
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27.07.2021 23:04




Стрела гусеничного крана упала на стройплощадке локальных очистных сооружений в Центральном районе Волгограда. Инцидент произошел около 20.15 на пересечении нулевой продольной магистрали и улицы 7-й Гвардейской, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев происшествия. Упавшее сооружение чудом не зацепило проезжавший мимо по нулевой продольной внедорожник. По информации подрядной организации, пострадавших на стройплощадке нет. Специалисты выясняют причину, по которой стрела крана пришла в движение.

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