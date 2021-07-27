Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под Волгоградом





В хуторе Алешкин Чернышковского района ликвидируют эпизоотический очаг бешенства в одном из частных домовладений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление председателя комитета ветеринарии Галины Аликовой. На хозяев дома напал забежавший во двор бездомный кот, он покусал людей и был убит, труп животного направили на лабораторную экспертизу, уточнили информагентству в администрации Алешкинского сельского поселения.

Пострадавшие от укусов незамедлительно обратились за медицинской помощью и получили первые уколы прививки от бешенства. В домовладении, где произошло нападение, всех животных также вакцинируют, обеспечат им изолированное содержание и установят за ними наблюдение. Хозяева также должны контролировать, чтобы на их территорию больше не вторгались безнадзорные животные и дикие звери. В хуторе проведут подворный обход и вакцинируют всех питомцев и скот от бешенства, а бездомных особей отловят, посадят на двухнедельный карантин и тоже привьют.

Напомним, менее недели назад Галина Аликова озвучила тревожную статистику по заболеваемости бешенством на территории Волгоградской области. С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 47 случаев бешенства, в то время как за весь 2020 год зафиксировано только 42 эпизода заражения этой смертельной болезнью.

Фото: Tunatura, ru.depositphotos.com.