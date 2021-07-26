Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской области





Четырнадцать летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего жертвами инфекции стали уже 1749 человек. Напомним, в последние дни количество смертей от COVID-19 в суточной статистике превышает 10 человек. Также стало известно еще о 313 заразившихся коронавирусом.

Между тем, география распространения коронавируса расширяется и охватывает все больше районов Волгоградской области. Так, инфекция выявлена в Волгограде, в Волжском и еще в 27 муниципалитетах региона. Больше всего заразившихся в Волгограде – 137 человек, в Волжском – 58 человек. Еще в семи районах – Среднеахтубинском, Палласовском, Камышинском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском и Фроловском – также зафиксировано от 10 до 15 новых случаев.



