Волгоградку оштрафовали после отдыха в Турции





Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области оштрафовал жительницу области за отсутствие теста ПЦР на сайте госуслуг, который она должна была разместить в течение трех дней после возвращения из-за границы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, женщина прилетела 24 января этого года на территорию России из Турции. При этом информацию о результатах лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР она разместила 23 января, то есть до прибытия в Россию. Однако в последующие три дня пребывания на родине женщина не отчиталась о результатах исследования на COVID-19. Жительница Волгоградской области пояснила в суде, что не могла разместить информацию на сайте госуслуг из-за сбоя в его работе. Однако доказательств, свидетельствующих о том, что ею были приняты все необходимые, достаточные и зависящие от нее меры по соблюдению требований действующего законодательства и недопущения совершения правонарушения, она предоставить не смогла. В результате суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.



