Общество 26.07.2021 10:01
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26.07.2021 10:01
До +41 градуса поднимется столбик термометров на территории Волгоградской области в будущие выходные дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky, экстремально жарко в субботу и воскресенье будет в Среднеахтубинском, Ленинском, Палласовском и Старополтавском районах.
В областном центре температура поднимется до +37, в северных районах ожидается +31…+32 градуса. Вместе с тем местами по Волгоградской области ожидаются дожди и грозы, в основном, в Михайловском, Урюпинском, Фроловском, Котовском районах. По данным синоптиков, осадки придут в регион уже в ближайший четверг.
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