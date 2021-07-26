



До +41 градуса поднимется столбик термометров на территории Волгоградской области в будущие выходные дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky, экстремально жарко в субботу и воскресенье будет в Среднеахтубинском, Ленинском, Палласовском и Старополтавском районах.

В областном центре температура поднимется до +37, в северных районах ожидается +31…+32 градуса. Вместе с тем местами по Волгоградской области ожидаются дожди и грозы, в основном, в Михайловском, Урюпинском, Фроловском, Котовском районах. По данным синоптиков, осадки придут в регион уже в ближайший четверг.