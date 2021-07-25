



В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня погиб 62-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в пятом часу утра. «ДЭУ Нексия» двигалась по автодороге «г.Котельниково - х.Караичев» со стороны г. Котельниково. В какой-то момент водитель не учел скорость движения, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу.

Напомним, накануне в Котельниковском районе произошла страшная авария, в результате которой погибли двое водителей столкнувшихся машин, еще два человека были госпитализированы.



