Происшествия 25.07.2021 09:50
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25.07.2021 09:50
В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня погиб 62-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в пятом часу утра. «ДЭУ Нексия» двигалась по автодороге «г.Котельниково - х.Караичев» со стороны г. Котельниково. В какой-то момент водитель не учел скорость движения, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу.
Напомним, накануне в Котельниковском районе произошла страшная авария, в результате которой погибли двое водителей столкнувшихся машин, еще два человека были госпитализированы.
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