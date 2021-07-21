В Волгоградскую область придет долгожданное похолодание





Жителям Волгоградской области осталось совсем немного потерпеть изнуряющую жару. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, еще сегодня и завтра в регионе сохранится высокая температура воздуха, несмотря на грозы и дожди. Однако в пятницу днем в Волгоградской области заметно похолодает – до 27 градусов. При этом ожидается сильный ливень. Ночью температура воздуха опустится еще ниже – до 21 градуса. В выходные также будет не так жарко – 27-28 градусов тепла. А самая «холодная» ночь ожидается в воскресенье – температура воздуха будет всего 18 градусов. Начало следующей недели также будет прохладным и без дождей.



