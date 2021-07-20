Роддом и паровоз в Волгограде обрели границы

Общество 20.07.2021 14:27
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20.07.2021 14:27
Границы и режимы использования утверждены в Волгограде для 9 объектов культурного наследия регионального значения, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
В списке объектов памятный знак в честь 400-летия города Царицына-Сталинграда-Волгограда; "Паровоз "ОВ" №5109 и место, где формировались красногвардейские отряды железнодорожников в локомотивном депо на д/ж станции "Волгоград-I"; братская могила советских воинов на Димитриевском кладбище; братская могила защитников Красного Царицына на ж/д станции Сарепта, братская могила советских воинов на острове Сарпинский в хуторе Песчаный; ж/д станция им. Горького, бывшая станция Крутая, где работал весовщиком известный писатель; родильное отделение больницы №5 и главный корпус этого медицинского учреждения. Отметим, что больница №5 и родительное отделение в настоящее время отведены для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В границах указанных объектов культурного наследия запрещается капитальное строительство зданий, сооружений, увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих строений, а также проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключением являются работы по сохранению объекта культурного наследия, работ по сносу и демонтажу дисгармоничных сооружений, но без нанесения вреда охраняемому объекту, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций и автомобильных дорог, поисковой деятельности, работ по благоустройству и музеефикации объекта культурного наследия.
На фото больница №5
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