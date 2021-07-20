Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусом
Общество 20.07.2021 12:09
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20.07.2021 12:09
Новый антирекорд обновлен в Волгоградской области – за сутки выявлено 315 новых случаев заболеваний коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также стало известно еще о 12 скончавшихся от страшной инфекции. Такое же количество умерших в регионе за сутки было зафиксировано лишь однажды – 14 июля. Всего в регионе уже 1680 человек скончались от COVID-19.
Рост заражений коронавирусом уже превышает среднесуточные показатели осени прошлого года, когда в регионе сражались со второй волной коронавирусной инфекцией. Тогда в Волгоградской области фиксировалось более двухсот случаев в среднем ежедневно. В первую волну коронавируса ежедневно заражались около 100 человек.
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