В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-19

Общество 20.07.2021 11:36
0
20.07.2021 11:36
В терминалах С и С2 международного аэропорта Волгограда открылся мобильный пункт тестирования на коронавирус. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани, желающие могут сдать или купить экспресс-тест, отправить биоматериал на ПЦР-исследование или сделать прививку от COVID-19.
Мобильный пункт находится на привокзальной площади рядом с терминалом, выбрать и оплатить услугу необходимо в информационном окне на первом этаже терминалов. При обращении потребуется паспорт РФ, в случае вылета за границу – загранпаспорт. Экспресс-тест готовится в течение 15 минут, результаты ПЦР-диагностики выдаются после проведения лабораторных исследований. Услуги предоставляются частной медицинской кампанией и являются платными.
За час до сдачи теста нельзя есть, пить, жевать резинку, курить, принимать лекарства. Не допускаются к тестированию люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ.
Реклама
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кода20.07.2021 18:05
Общество 20.07.2021 18:05
Жители Волгоградской области завалили жалобами Роспотребнадзор20.07.2021 17:49
Общество 20.07.2021 17:49
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской области20.07.2021 15:42
Общество 20.07.2021 15:42
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовности20.07.2021 15:24
Общество 20.07.2021 15:24
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границы20.07.2021 14:27
Общество 20.07.2021 14:27
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротом20.07.2021 13:19
Общество 20.07.2021 13:19
Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусом20.07.2021 12:09
Общество 20.07.2021 12:09
В Волгоградской облдуме меняют насиженные места20.07.2021 11:37
Общество 20.07.2021 11:37
Видео дозаправки бомбардировщиков над Волгоградской областью20.07.2021 10:32
Общество 20.07.2021 10:32
Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у воды20.07.2021 10:11
Общество 20.07.2021 10:11
Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионки20.07.2021 08:38
Общество 20.07.2021 08:38
Город в Волгоградской области пережил удар стихии20.07.2021 08:23
Общество 20.07.2021 08:23
Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской пойме19.07.2021 17:25
Общество 19.07.2021 17:25
Гидрометцентр РФ: пекло в Волгоградской области сменится ливневыми дождями и градом19.07.2021 15:08
Общество 19.07.2021 15:08
Стремительные пневмонии унесли жизни еще семерых жителей Волгоградской области19.07.2021 13:58
Общество 19.07.2021 13:58
Реклама