В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-19





В терминалах С и С2 международного аэропорта Волгограда открылся мобильный пункт тестирования на коронавирус. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани, желающие могут сдать или купить экспресс-тест, отправить биоматериал на ПЦР-исследование или сделать прививку от COVID-19.

Мобильный пункт находится на привокзальной площади рядом с терминалом, выбрать и оплатить услугу необходимо в информационном окне на первом этаже терминалов. При обращении потребуется паспорт РФ, в случае вылета за границу – загранпаспорт. Экспресс-тест готовится в течение 15 минут, результаты ПЦР-диагностики выдаются после проведения лабораторных исследований. Услуги предоставляются частной медицинской кампанией и являются платными.

За час до сдачи теста нельзя есть, пить, жевать резинку, курить, принимать лекарства. Не допускаются к тестированию люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ.