Общество

Большегрузам запретят в дикую жару портить дороги в Волгоградской области

Общество 19.07.2021 11:27
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19.07.2021 11:27


Усиление противопожарной безопасности, обеспечение бесперебойной работы энергосистем и сохранности автодорог в период экстремально высоких температур – эти вопросы были рассмотрены на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров обратил внимание на увеличение потока отдыхающих на природе, у водоемов и в лесах в связи с установившейся жаркой погодой. При этом значительно увеличилось и количество возгораний – до 25-30 в сутки, в 2-3 раза больше, чем месяц назад. Немалую роль в ухудшении ситуации с пожарами играет так называемый человеческий фактор. При этом синоптики предупреждают, что аномальная жара сохранится и на этой неделе. В связи с этим глава региона поручил усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории Волгоградской области, в частности, освободить придомовые территории от бытового мусора и сухой растительности; осуществлять строго в соответствии с графиком патрулирование лесного фонда на территории Волгоградской области в соответствии с классами пожарной опасности. 
В связи с повышением нагрузки на электросети поставлены задачи во взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями усилить технический контроль за состоянием сетевого хозяйства, оборудования с целью его безаварийной работы и обеспечения противопожарной безопасности. 
Установившаяся жара несет угрозу и сохранности автомобильных дорог. Поручено принять дополнительные меры по ограничению и контролю движения большегрузных транспортных средств по автодорогам регионального и местного значения в дневное время, а также проинформировать Минтранс России, ассоциации автоперевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, профильные органы соседних субъектов РФ о временных ограничениях и режимах проезда по территории Волгоградской области. В регионе будут организованы площадки для отстоя тяжеловесных транспортных средств на время действия ограничения движения по автодорогам. Днем в муниципалитетах дороги будут спасать поливальные машины. 

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