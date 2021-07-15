Общество 15.07.2021 16:06
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15.07.2021 16:06
Ремонт моста на Волжской ГЭС завершится досрочно. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. По его словам, 20 августа движение по данному дорожному объекту планируется запустить в полном объеме. Ранее сообщалось, что окончание ремонтных работ запланировано на октябрь, но не исключалось, что из-за опережения сроков объект сдадут намного раньше.
Главный дорожник региона также сообщил, что после окончания ремонта объект будет передан в ведение администрации Волгоградской области. "Это решение принято губернатором", - пояснил Васильев. Содержать мост через Волжскую ГЭС будет областной комитет транспорта и дорожного хозяйства.
Как ранее сообщала мэрия Волжского, в чьем ведении объект находится сейчас, в настоящее время на мосту завершаются работы по бетонированию последнего участка протяженностью 440 метров из 880, запланированных на текущий год. Ремонт проводит подрядная организация "Рисна". Претензий со стороны органов технадзора и других контролирующих структур к подрядчику нет.
В настоящее время на мосту организовано реверсивное движение, из-за чего на мосту образовываются многокилометровые пробки, в которых водителям приходится стоять по часу.
Напомним, ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС начался в 2019 году. За три года дорожники капитально отремонтируют дорожное полотно общей протяженностью 1 480 метров, а также полностью восстановят конструкции подмостовой части. На эти цели по нацпроекту выделено порядка 1 млрд рублей.
Фото: пресс-служба администрации Волжского
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