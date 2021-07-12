Общество

Мэрия Волгограда разорвала сорванный контракт на капремонт послевоенной школы

Общество 12.07.2021 12:22
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12.07.2021 12:22


За грубый срыв сроков капитального ремонта школы №36 в Дзержинском районе Волгограда ООО «Эльмонт» включено в реестр недобросовестных поставщиков. Мэрия разорвала контракт, работы по которому должны были завершиться к 1 июля 2021 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
К 15 июня «Эльмонт» выполнила капремонт только на 30%, в связи с чем в администрации приняли решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Помимо этого «Эльмонт» должен уплатить 2 млн рублей по банковской гарантии. В ближайшее время мэрия организует новый конкурс по определению подрядчика для капитального ремонта школы на ул. Римского-Корсакова, 1. Это здание было построено в 1950 году и до 2017 года ни разу капитально не ремонтировалось. Четыре года назад оно было признано непригодным для использования, а учителей и учеников школы №36 перевели в здание школы №67 на улице Ангарской.

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