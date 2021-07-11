Футболистов волгоградского «Ротора» вакцинировали после матча с «Текстильщиком»

Общество 11.07.2021 18:10
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11.07.2021 18:10
Игроки, сотрудники, тренерский и административный штаб СК «Ротор» сделали прививку от коронавируса вечером 10 июля после матча с ивановским «Текстильщиком». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу спортивного клуба, «роторовцы» вакцинировались «Спутником V».
«Нас ждёт долгий сезон, и мы должны минимизировать риски заболевания членов команды, – пояснил главный врач сине-голубых Евгений Гуськов. – У нас уже был горький опыт, когда в прошлом году «Ротор» был вынужден находиться на карантине и пропустить два матча Премьер-Лиги. Мы заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих».
Игроки «Ротора» поддержали решение о вакцинации, в том числе в связи с существующими антиковидными ограничениями на стадионах. «Мы хотим видеть полные трибуны на стадионах и понимаем, что вакцинирование поможет снять ограничения на посещение матчей», – прокомментировал полузащитник Никита Маляров.
Второй этап вакцинации состоится в начале августа, сообщили в пресс-службе «Ротора».
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