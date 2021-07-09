



Ситуация с водоснабжением в рабочем поселке Светлый Яр, где с 17.00 7 июля введен режим повышенной готовности, остается стабильной, потребителей не отключали от воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, перебои с водой возможны только на локальных участках и устраняются в кратчайшие сроки.

С введением режима повышенной готовности руководство муниципалитета круглосуточно собирает данные и анализирует объемы давления в трубопроводах и работу по приему стоков в Светлом Яре. Комитет ЖКХ Волгоградской области получает оперативные данные из поселка каждые три часа.

Напомним, режим повышенной готовности был введен, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, после уведомления от ООО «Осока-Лик» о прекращении подачи воды и приема стоков. Уведомление было направлено «в связи с невозможностью исполнения ООО "Осока-Лик" обязанностей по водоподготовке и принятию хозяйственно бытовых стоков». Объекты водоснабжения, переданные ранее концессионеру, являются муниципальной собственностью, и в сложившейся ситуации администрация берет их в непосредственное управление. Режим повышенной готовности будет действовать до момента передачи концессионером в МУП Кировского КХ абонентской базы лицевых счетов потребителей. Это должно произойти не позднее 12 июля.