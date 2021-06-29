Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской области





Скончался профессор Александр Борзенко, который 15 лет возглавлял Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер, был главным фтизиатром Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал ВолгГМУ. С 1987 по 2014 годы он был заведующим кафедрой фтизиопульмонологии Волгоградского государственного медицинского университета.

Александр Борзенко ушел из жизни на 82-м году жизни. Коллектив университета скорбит в связи со смертью профессора и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.



