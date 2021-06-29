Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской области

Общество 29.06.2021 09:17
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29.06.2021 09:17
Скончался профессор Александр Борзенко, который 15 лет возглавлял Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер, был главным фтизиатром Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал ВолгГМУ. С 1987 по 2014 годы он был заведующим кафедрой фтизиопульмонологии Волгоградского государственного медицинского университета.
Александр Борзенко ушел из жизни на 82-м году жизни. Коллектив университета скорбит в связи со смертью профессора и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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