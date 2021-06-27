



Столкновение иномарки и грузового автомобиля, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, произошло сегодня в Среднеахтубинском районе, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.





По предварительной информации, автомобиль «Mitsubishi Lancer», который двигался со стороны Волжского под управлением женщины-водителя, выехал на обочину, а потом на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что от легковушки почти ничего не осталось - машина превратилась в кучу смятого железа. Водитель иномарки погибла на месте ДТП.





Грузовик опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, которые находились в грузовом автомобиле. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. Подробности случившегося устанавливаются.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области