Происшествия 27.06.2021 13:55
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27.06.2021 13:55
Столкновение иномарки и грузового автомобиля, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, произошло сегодня в Среднеахтубинском районе, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.
По предварительной информации, автомобиль «Mitsubishi Lancer», который двигался со стороны Волжского под управлением женщины-водителя, выехал на обочину, а потом на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что от легковушки почти ничего не осталось - машина превратилась в кучу смятого железа. Водитель иномарки погибла на месте ДТП.
Грузовик опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, которые находились в грузовом автомобиле. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. Подробности случившегося устанавливаются.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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