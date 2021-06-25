Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской области





Сегодня личному составу ОМВД России по Котовскому району представили нового руководителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им стал полковник полиции Роман Блощицын, который ранее состоял в должности заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Блощицына представил коллективу начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области Вадим Леншин.





Роман Блощицын родился в Волгограде в 1980 году. В органах внутренних дел служит с 1997 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности оперуполномоченного, позже состоял в различных должностях, в том числе и руководящих, в подразделениях уголовного розыска отделов № 5 (Ворошиловский район), № 6 (Советский район) УМВД России по г. Волгограду. С 2013 возглавлял Отдел МВД России по Среднеахтубинскому району, с 2016 - отдел полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по г. Волгограду.

Неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Ранее возглавлявший ОМВД России по Котовскому району подполковник полиции Дмитрий Дегтярев продолжает службу в должности начальника Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский".



