Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской области

Общество 25.06.2021 13:22
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25.06.2021 13:22
Сегодня личному составу ОМВД России по Котовскому району представили нового руководителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им стал полковник полиции Роман Блощицын, который ранее состоял в должности заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
Блощицына представил коллективу начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области Вадим Леншин.
Роман Блощицын родился в Волгограде в 1980 году. В органах внутренних дел служит с 1997 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности оперуполномоченного, позже состоял в различных должностях, в том числе и руководящих, в подразделениях уголовного розыска отделов № 5 (Ворошиловский район), № 6 (Советский район) УМВД России по г. Волгограду. С 2013 возглавлял Отдел МВД России по Среднеахтубинскому району, с 2016 - отдел полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по г. Волгограду.
Неоднократно поощрялся ведомственными наградами.
Ранее возглавлявший ОМВД России по Котовскому району подполковник полиции Дмитрий Дегтярев продолжает службу в должности начальника Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский".
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